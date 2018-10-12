В горах Сочи созрели ядовитые ягоды

В Сочи созрели ядовитые ягоды в горах, сотрудники Кавказского биосферного заповедника предупредили туристов об опасности

«Не все ягоды в горах съедобны. Аппетитно краснеют блестящие ягоды дафны, но они крайне ядовиты, почему и получили в народе название "волчьи ягоды". Часто по кустарникам вьется тонкая травянистая лиана с блестящими сердцевидными листьями и гроздями довольно крупных красных ягод. Ягоды тамуса тоже очень ядовиты», — рассказали сотрудники Кавказского заповедника.

На лесных опушках и лесосеках встречается травянистое растение высотой до 2-3 метров с крупными похожими на вишни черными блестящими плодами, которые часто привлекают детей. Это белладонна — ядовитое растение, предупредили в пресс-службе заповедника.