В горах Сочи созрели ядовитые ягоды

Краснодарский край

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В Сочи созрели ядовитые ягоды в горах, сотрудники Кавказского биосферного заповедника предупредили туристов об опасности

«Не все ягоды в горах съедобны. Аппетитно краснеют блестящие ягоды дафны, но они крайне ядовиты, почему и получили в народе название "волчьи ягоды". Часто по кустарникам вьется тонкая травянистая лиана с блестящими сердцевидными листьями и гроздями довольно крупных красных ягод. Ягоды тамуса тоже очень ядовиты», — рассказали сотрудники Кавказского заповедника.

На лесных опушках и лесосеках встречается травянистое растение высотой до 2-3 метров с крупными похожими на вишни черными блестящими плодами, которые часто привлекают детей. Это белладонна — ядовитое растение, предупредили в пресс-службе заповедника.

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Еще одна ядовитая ягода — тамус или «адамов корень», который вьется по кустарникам тонкой травянистой лианой с блестящими сердцевидными листьями и гроздями крупных красных ягод. Однако тамус в народе используют как наружное средство от ревматизма.

В лесах Кавказа растет много несъедобных ягод: ярко-красные плоды вечнозеленых падуба и иглицы, блестящие ягоды жимолости, черные плоды свидины, гордовины и крушины. Малосъедобны красные плоды кизильника и мелкие черно-фиолетовые ягоды бузины черной, которые используются как лекарственные.

Курорты и туризм Сочи Экология
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