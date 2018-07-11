Роспотребнадзор рекомендовал не есть грибы, собранные в Крыму

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю напомнило о мерах профилактики отравления грибами

В ведомстве подчеркнули, что все без исключения грибы в республике — условно-съедобные. Отравление можно получить, съев как ядовитые грибы — бледную поганку или мухомор, так и условно съедобные и съедобные, неправильно приготовленные, а также старые и ветхие грибы.

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать в магазинах искусственно выращенные шампиньоны и вешенки, передает RT.

Тем, кто решил заняться сбором и приготовления дикорастущих грибов, напомнили правила их сбора и употребления. Следует собирать только известные грибы, не срывать грибы после длительной жары и в населенных пунктах, а также вдоль автомобильных и железных дорог, так как они накапливают ядовитые вещества. Кроме того, не следует собирать подгнившие, перезрелые, мягкие, червивые и старые грибы.

Рекомендуется воздержаться от покупки грибов в несанкционированных местах торговли, с рук и у случайных прохожих. В день сбора или покупки грибы нужно перебрать, промыть и приготовить. Их нельзя употреблять в сыром виде, их следует есть только после термообработки, отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Крыму.