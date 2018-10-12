В Кабардино-Балкарии в ДТП с легковушкой и лошадью пострадал парень
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Зольском районе Кабардино-Балкарии 11 октября произошла авария с участием легкового автомобиля и лошади
ДТП случилось в 21:25 около села Шордаково. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 не заметил лошадь, выбежавшую на дорогу, и сбил ее. Машина по инерции съехала с проезжей части и врезалась в опору линии электропередачи.
В результате аварии молодой человек получил травмы. Его госпитализировали, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.
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