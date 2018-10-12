На Дону трое рабочих пострадали во время ремонта одного из энергоблоков АЭС

Ростовская область

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В Волгодонске 11 октября трое рабочих получили травмы, ремонтируя один из энергоблоков Ростовской АЭС

Три работника филиала «Атомэнергоремонт» пострадали при выполнении работ по проверке плотности газовой системы генератора энергоблока № 1 Ростовской АЭС, который находится в ремонте, передает «Интерфакс»

Пострадавших с ожогами различных частей тела доставили в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска.

Специально созданная комиссия выясняет причины происшествия.

Происшествия
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