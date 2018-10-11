Ростов бесплатно получил 14 троллейбусов от правительства Москвы
Ростову-на-Дону на безвозмездной основе передали 14 московских троллейбуса
После обращения ростовской администрации правительство Москвы и «Мосгортранс» приняли решение бесплатно передать «Ростовской транспортной компании» 14 троллейбусов, семь из которых особо большого класса сочлененной модели, сообщает пресс-служба администрации Ростова.
«Донской столице передаются троллейбусы в хорошем техническом состоянии», — отметил глава администрации города Виталий Кушнарев.
Как сообщали ЮГА.ру, в июле этого года правительство Москвы подарило администрации Махачкалы 15 троллейбусов.
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