В Адыгее студентам будут выдавать российско-турецкие дипломы

Ученые Адыгеи и Турции договорились о развитии научных связей и внедрении совместных образовательных программ

После прохождения таких программ студентам будут выдавать российско-турецкие дипломы.

Реализацией проекта займутся Адыгейский госуниверситет и университет Дюздже. В Турции ректоры вузов Рашид Хунагов и Нигар Демиркан Чакар подписали соответствующее соглашение.

Стороны договорились о разработке и внедрении совместных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по естественнонаучным специальностям с получением двойных дипломов, уточнили в пресс-службе АГУ.

Кроме того, согласовано совместное открытие в университете Дюздже Центра продвижения русского языка в Турции. Предполагается совместная работа по организации и проведению международного студенческого фестиваля культур, языков, науки и искусства в турецком вузе.