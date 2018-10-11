В Адыгее студентам будут выдавать российско-турецкие дипломы

Адыгея

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Ученые Адыгеи и Турции договорились о развитии научных связей и внедрении совместных образовательных программ

После прохождения таких программ студентам будут выдавать российско-турецкие дипломы.

Реализацией проекта займутся Адыгейский госуниверситет и университет Дюздже. В Турции ректоры вузов Рашид Хунагов и Нигар Демиркан Чакар подписали соответствующее соглашение.

Стороны договорились о разработке и внедрении совместных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по естественнонаучным специальностям с получением двойных дипломов, уточнили в пресс-службе АГУ.

Кроме того, согласовано совместное открытие в университете Дюздже Центра продвижения русского языка в Турции. Предполагается совместная работа по организации и проведению международного студенческого фестиваля культур, языков, науки и искусства в турецком вузе.

Адыгейский государственный университет Вузы Международные отношения Студенты Турция
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