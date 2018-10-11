Житель Ростова нанял манипулятор, чтобы украсть контейнер со двора чужого дома
Ростовская область Наталья Евсикова
Жителя Ростова-на-Дону задержали за кражу металлического контейнера со двора чужого дома
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, по подозрению в краже задержали 38-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина часто проходил мимо чужого дома, где и присмотрел контейнер. Он узнал, когда хозяина не будет, нанял манипулятор и вывез с участка резервуар. Украденное ростовчанин сдал в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
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