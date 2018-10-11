В салонах связи «Ростелекома» появились пункты выдачи заказов с «Авито»

Компания «Ростелеком — Розничные системы» начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито»

«Ростелеком — Розничные системы» договорились о сотрудничестве с компанией DPD в России, которая занимается экспресс-доставкой посылок.

«Мы рады предложить новую услугу клиентам. Теперь свой товар они могут получить в наших салонах связи в более чем 400 городах по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать предпочтительный способ доставки — центр продаж и обслуживания "Ростелекома"», — отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы».

Заказы с «Авито» уже доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», которые расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. Содержимое посылки можно проверить на месте выдачи, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».