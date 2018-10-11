В Крыму сгорел спальный корпус санатория

В поселке Восход Ялтинского городского округа 10 октября на улице Сосновый Бор сгорел корпус санатория «Сосняк»

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщение о пожаре поступило около 22:00. Прибыв на место, пожарные установили, что горит кровля неэксплуатируемого спального корпуса санатория «Сосняк». Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет.

В 22:30 пожар локализовали. В 3:55 возгорание полностью ликвидировали. В тушении пожара приняли участие 32 человека и 12 единиц техники.