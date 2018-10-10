Новороссийский «Черноморец» в Новокубанске одержал победу над «Биологом»

Краснодарский край

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Новороссийский «Черноморец» 10 октября сыграл с «Биологом» из поселка Прогресс в матче первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча 12-го тура чемпионата завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 6-й минуте забил Иван Юдин.

Следующий матч «моряки» проведут дома 14 октября против «Чайки» из ростовского села Песчанокопского. В этот же день «Биолог» в Назрани встретится с местным «Ангуштом». 

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