В Таганроге от отравления угарным газом погибли парень и девушка
Ростовская область Наталья Евсикова
В Таганроге проводят проверку по факту смерти двух человек, которые отравились угарным газом
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, 9 октября в квартире в переулке Клубном нашли тела 19-летнего парня и 21-летней девушки. По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения.
В настоящее время проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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