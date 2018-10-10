В Таганроге от отравления угарным газом погибли парень и девушка

Ростовская область

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В Таганроге проводят проверку по факту смерти двух человек, которые отравились угарным газом

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, 9 октября в квартире в переулке Клубном нашли тела 19-летнего парня и 21-летней девушки. По предварительным данным, смерть потерпевших могла наступить в результате отравления продуктами горения.

В настоящее время проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В Таганроге от отравления угарным газом погибли парень и девушка
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