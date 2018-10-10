В продаже появились билеты на матчи «Краснодара» с «Ахматом» и «Ростовом»

Идет продажа билетов на домашние матчи футбольного клуба «Краснодар» с грозненским «Ахматом» и «Ростовом» в рамках Российской премьер-лиги

Билеты на эти поединки можно приобрести в кассах стадиона «горожан» и онлайн на официальном сайте клуба. Кроме того, продолжается продажа абонементов на сезон-2018/19, которые позволят посетить все оставшиеся домашние игры черно-зеленых в РПЛ.

Ближайший домашний матч чемпионата России состоится 21 октября в 19:00, соперником «быков» станет чеченский «Ахмат». 4 ноября в 16:30 «Краснодар» в южном дерби встретится с «Ростовом».

Цена билетов на обычные трибуны составит от 200 до 600 рублей, места в бизнес-ложе обойдутся в 1 или 1,2 тыс. рублей. Место в VIP-зоне будет стоить 3 тыс. рублей.

Купить билет онлайн можно при наличии абонемента или карты болельщика после регистрации в личном кабинете, который запустили на сайте «Краснодара» в конце июля.

Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс стадиона можно найти на сайте «Краснодара».

В пресс-службе клуба призвали болельщиков не покупать билеты на сторонних онлайн-ресурсах и предупредили, что после перепродажи билеты аннулируют.