В Крыму официант украл из кафе 700 тыс. рублей

В Ялте полицейские раскрыли кражу 700 тыс. рублей, которые были похищены из сейфа одного из городских кафе

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, неизвестные проникли в кафе через незакрытое окно. Замок сейфа был открыт путем подбора ключа. По подозрению в краже задержали 24-летнего жителя Красногвардейского района, который работал в кафе официантом.

По словам молодого человека, он знал, что в сейфе находятся деньги. Уходя накануне с работы, специально открыл на проветривание одно окно. Поздно ночью он вернулся в кафе вместе со своим 23-летним приятелем, работавшим там же. Парни проникли в помещение, открыли сейф и вытащили деньги.

Полицейские изъяли часть похищенных денег. Еще часть молодой человек потратил на покупку бытовой техники, которую у него изъяли. Местонахождение второго фигуранта устанавливают. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).