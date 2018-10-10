В Ростове-на-Дону компания молодых людей напала на полицейских
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове-на-Дону в переулке Братском 10 октября компания молодых людей напала на сотрудников полиции
«Произошел конфликт между полицейскими и проходившей мимо компаний молодых людей из шести человек. Во время конфликта один из нарушителей повредил форменную одежду сотрудника и нанес удары по служебному автомобилю. Три парня и три девушки были задержаны и доставлены в полицию», — прокомментировали Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По факту инцидента проводится проверка. Причины случившегося выясняют.
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