В Ростове-на-Дону компания молодых людей напала на полицейских

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в переулке Братском 10 октября компания молодых людей напала на сотрудников полиции

«Произошел конфликт между полицейскими и проходившей мимо компаний молодых людей из шести человек. Во время конфликта один из нарушителей повредил форменную одежду сотрудника и нанес удары по служебному автомобилю. Три парня и три девушки были задержаны и доставлены в полицию», — прокомментировали Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту инцидента проводится проверка. Причины случившегося выясняют.

Полиция Происшествия
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