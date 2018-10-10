В Керченском проливе сухогруз сел на мель после полученной пробоины

В Керченском проливе 10 октября недалеко от порта Кавказ на мель сел сухогруз

Судно получило пробоину, вследствие чего село на мель. Экипаж эвакуировали. Сейчас из сухогруза откачивают воду. Разлива нефти не произошло, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

Информаци о том, кому принадлежало судно, пока нет.