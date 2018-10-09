Десять муниципалитетов Кубани объединили в Восточную экономическую зону

В Краснодарском крае в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года создана Восточная экономическая зона

Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии десяти муниципальных образований подписано в Армавире, сообщили в пресс-службе краевой администрации. В Восточную экономическую зону вошли Успенский, Кавказский, Курганинский, Гулькевичский, Новокубанский, Новопокровский, Тихорецкий, Тбилисский, Белоглинский районы и город Армавир. Одновременно создан Совет муниципальных образований Восточной экономической зоны, который возглавил глава Армавира Андрей Харченко.

Министр экономики края Александр Руппель отметил, что Восточная экономическая зона — территория с высоким промышленным, транспортным и инновационным потенциалом, здесь расположены важные предприятия в сфере промышленности, переработки и сельского хозяйства.

«Сегодня нужно сосредоточиться на проработке тех приоритетных проектов, которые будут реализованы в муниципалитетах. Особое внимание необходимо уделить развитию инфраструктуры. От вашей экономической зоны мы уже получили пул проектов, но над нами еще предстоит поработать. В ближайшее время главы представят проекты, которые мы в первую очередь отберем для реализации. Они получат краевое финансирование и будут на приоритетной основе включены в государственную программу Краснодарского края», — отметил министр.

Как сообщали Юга.ру, всего стратегия Кубань-2030 предполагает создание семи экономических зон в крае — помимо Восточной это Северная, Центральная, Черноморская, Предгорная, а также Сочинская и Краснодарская агломерации.

Предполагается, что объединение территорий в единое экономическое пространство позволит муниципалитетам принимать участие в реализации совместных проектов. В том числе, участвовать федеральных и региональных программах развития.