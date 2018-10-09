Житель Ростовской области получил два года колонии за жестокое избиение женщины

Ростовская область

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Шолоховский районный суд вынес приговор жителю Ростовской области, который жестоко избил женщину

В декабре 2017 года мужчина в алкогольном опьянении напал на женщину. Он дважды ударил ее рукой по лицу, затем стал душить. После этого стащил женщину с кровати на пол и несколько раз ударил ногами. В результате ее с многочисленными ушибами и переломами доставили в больницу, пишет DonDay

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд
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