В дни новогодних праздников откроют чартерные рейсы из Сочи в Дубай

В Сочи откроют чартерные рейсы в Дубай

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur air на воздушных судах Boeing 737-800. Всего запланировали три чартерных рейса в дни новогодних праздников: 30 декабря 2018 года, 6 и 13 января 2019 года.

Программу проводят в Сочи второй год подряд, сообщает пресс-служба администрации города.