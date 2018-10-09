В дни новогодних праздников откроют чартерные рейсы из Сочи в Дубай

Краснодарский край

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В Сочи откроют чартерные рейсы в Дубай

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur air на воздушных судах Boeing 737-800. Всего запланировали три чартерных рейса в дни новогодних праздников: 30 декабря 2018 года, 6 и 13 января 2019 года.

Программу проводят в Сочи второй год подряд, сообщает пресс-служба администрации города.

Авиация Сочи
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