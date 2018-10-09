Из Краснодара в Махачкалу открыли регулярные рейсы

В Краснодаре 9 октября открыли регулярные рейсы в Махачкалу

Рейс из Краснодара в Махачкалу будет летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будут самолеты Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

До 27 октября самолеты будут вылетать из Краснодара в 12:45, прилетать в Махачкалу — в 14:30. В обратном направлении вылет из Махачкалы состоится в 15:00, а прибытие в столицу Кубани — в 16:30.

С 28 октября начнет действовать зимнее расписание полетов. Улететь из Краснодара можно будет в 12:30, прилететь в Махачкалу — в 14:15. Рейс из Махачкалы будет вылетать в 14:55.