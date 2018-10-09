В Майкопе женщине грозит до семи лет колонии за ДТП, в котором погиб председатель судейской коллегии ЮФО по самбо

В Майкопе завершили расследование дела по факту ДТП, в котором погибли председатель судейской коллегии ЮФО по самбо Хамид Хапай и его жена

Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении 26-летней жительницы Майкопа передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи. Женщине грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года майкопчанка за рулем машины Hyundai Solaris на трассе Энем — Бжедугхабль выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате аварии погибли председатель судейской коллегии ЮФО по самбо Хамид Хапай и его жена.