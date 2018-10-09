В Севастополе автомобиль сбил семилетнего ребенка, выбежавшего из-за кустов
Крым Наталья Евсикова
В Севастополе 8 октября автомобиль сбил ребенка, который из-за кустов выбежал на дорогу
По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Севастополю, семилетний мальчик находился на улице без присмотра взрослых.
В результате ДТП ребенка доставили в городскую больницу № 5 с ушибами.
Как сообщали ЮГА.ру, 6 октября в Ростове на улице Зорге иномарка насмерть сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.