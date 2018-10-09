В Севастополе автомобиль сбил семилетнего ребенка, выбежавшего из-за кустов

В Севастополе 8 октября автомобиль сбил ребенка, который из-за кустов выбежал на дорогу

По данным пресс-службы УГИБДД УМВД России по Севастополю, семилетний мальчик находился на улице без присмотра взрослых.

В результате ДТП ребенка доставили в городскую больницу № 5 с ушибами.

Как сообщали ЮГА.ру, 6 октября в Ростове на улице Зорге иномарка насмерть сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет.