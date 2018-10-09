В Кавказском районе мужчина пообещал знакомой починить автомобиль и угнал его
В Кавказском районе мужчину заподозрили в угоне автомобиля
Полицейские установили, что местная жительница попросила односельчанина помочь с ремонтом ее автомобиля. Через час она вышла из дома, чтобы проверить работу, и обнаружила пропажу машины и мастера.
Сотрудники полиции изучили камеры видеонаблюдения в районе и установили маршрут движения автомобиля. Во время оперативно-разыскных мероприятий машину нашли на проселочной дороге. Позже в станице задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне.
Мужчина рассказал, что угнал транспортное средство, чтобы прокатиться по району. Автомобиль вернули владелице.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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