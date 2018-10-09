В Сочи из-за пожара в 20-этажке эвакуировали 45 человек

В ночь на 9 октября в центре Сочи произошел пожар в 20-этажном жилом доме на улице Юных Ленинцев, 10

В 23:21 спасатели получили сообщение о возгорании на восьмом этаже многоэтажки. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление, после чего эвакуировали 45 человек.

К 00:05 огонь на площади 40 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации огня задействовали 33 человека и 10 единиц спецтехники.