В Сочи из-за пожара в 20-этажке эвакуировали 45 человек

В ночь с понедельника на вторник в Центральном районе города Сочи, по улице Юных Ленинцев 10, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. ⠀ По предварительным данным пожар начался в квартире на 8 этаже дома. Прибывшие на место происшествия пожарные устранили очаг возгорания. ⠀ Пожар был ликвидирован! На месте происшествия работали 2 единицы техники, карета скорой помощи и МЧС. ⠀ О пострадавших не известно. Обстоятельства выясняются. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар