ЮниКредит Банк вновь попал в список системно значимых банков России

Банк России представил ежегодный перечень системно значимых кредитных организаций, в который вошел ЮниКредит Банк

Пресс-служба Центробанка 5 октября опубликовала актуальную версию перечня. В него включили 11 организаций, в том числе АО ЮниКредит Банк, которое входит в число системно значимых российских банков c 2015 года, когда был опубликован первый подобный список.

Перечень системно значимых кредитных организаций составляется на основании методики, установленной указанием Банка России «О методике определения системно значимых кредитных организаций». На долю 11 банков из перечня приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. На эти кредитные организации распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности.