В Дагестане пенсионер выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем

В Хасавюртовском районе Дагестана 7 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла в 19:00 на 16-м километре трассы «Хасавюрт — Сивух» в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, 66-летний местный житель за рулем машины ВАЗ-21053 не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 23-летний житель села Местерух Ахвахского района. В ДТП пострадала 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21102». Ее доставили в городскую больницу, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан.

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