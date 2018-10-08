В Дагестане пенсионер выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем

Дагестан

Распечатать

В Хасавюртовском районе Дагестана 7 октября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла в 19:00 на 16-м километре трассы «Хасавюрт — Сивух» в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, 66-летний местный житель за рулем машины ВАЗ-21053 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

В результате он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102», за рулем которого находился 23-летний житель села Местерух Ахвахского района. В ДТП пострадала 26-летняя пассажирка «ВАЗ-21102». Ее доставили в городскую больницу, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Дагестан. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Хунзахском районе Дагестана 29 сентября при столкновении легкового автомобиля и БТРа погиб человек.

Аварии Автомобили ДТП Хасавюрт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане поклонница Нурмагомедова открыла стрельбу в воздух, празднуя его победу. На нее завели дело
Министр спорта пригрозил Кокорину и Мамаеву недопуском в сборную из-за драки
Уголовное дело возбуждено после драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Появилось видео избиения Кокориным и Мамаевым чиновника Минпромторга
На Ставрополье полицейский найден мертвым в своем кабинете
Facebook выпустила свой первый гаджет — устройство для видеозвонков Portal

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале