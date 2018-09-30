Водитель иномарки погиб в ДТП с участием БТРа в Дагестане

В Хунзахском районе Дагестана при столкновении легкового автомобиля и БТРа погиб человека

«ДТП произошло около 20:30 29 сентября возле селения Тануси. Автомобиль Toyota Byd врезался в припаркованный на обочине БТР», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По информации источника ТАСС в силовых структурах, водитель иномарки погиб.

Обстоятельства происшествия выясняются.