Водитель иномарки погиб в ДТП с участием БТРа в Дагестане

Дагестан

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В Хунзахском районе Дагестана при столкновении легкового автомобиля и БТРа погиб человека

«ДТП произошло около 20:30 29 сентября возле селения Тануси. Автомобиль Toyota Byd врезался в припаркованный на обочине БТР», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По информации источника ТАСС в силовых структурах, водитель иномарки погиб.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ДТП
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