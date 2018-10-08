В Дагестане КамАЗ наехал на газопровод
Дагестан Ксения Мареич
В Махачкале 7 октября грузовик наехал на газопровод высокого давления
Инцидент произошел на 804-м километре трассы «Р-217» в Кировском районе Махачкалы, возле поселка Ленинкент. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:13.
В ликвидации последствий участвовали четыре человека и одна машина. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Как писали Юга.ру, 6 октября в Махачкале на огороженной территории «Горгаза» произошел взрыв, в результате пострадал один человек.
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