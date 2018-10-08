Александр Плошник стал президентом Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань»

7 октября была создана Краснодарская региональная общественная организация «Объединенный клуб футбольных болельщиков "Кубань"»

«Хочу поблагодарить всех вас за поддержку клуба, и я уверен, что ваша поддержка поможет нам возродить футбольный клуб "Кубань"», — обратился к болельщикам Плошник.

Об избрании Плошника президентом организации было объявлено 7 октября в перерыве последнего домашнего матча, в котором «Кубань» проиграла дублю новороссийского «Черноморца».

Президентом организации стал бывший игрок футбольного клуба «Кубань», рекордсмен по числу матчей и количеству забитых мячей Александр Плошник, сообщается на официальном сайте болельщиков «Кубани» greenmile.ru.

Представитель инициативной группы болельщиков Александр Козьмин рассказал, что организации удалось собрать около 1 млн рублей, за счет этих средств у клуба была возможность проводить матчи, оплачивать аренду стадиона и решать другие организационные вопросы.

«Членские взносы, которые будут вноситься в общественную организацию, конечно, не решат всех проблем, но это будет лишнее подтверждение того, что мы народный клуб, и часть финансовых вопросов позволят снять», — сказал Козьмин.

Он добавил, что сообщили, что в ноябре клуб проведет конференцию, на которой назовут сумму бюджета команды на следующий сезон, а каждый член общественной организации получит полный доступ ко всем движениям финансов внутри организации.