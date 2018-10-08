В Ростове экс-полицейский потребовал деньги за прохождение «Полиграфа» у поступающего на службу

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону бывшего сотрудника транспортной полиции подозревают в мошенничестве

По данным следствия, в апреле специалист по воспитательной работе группы морально-психологического обеспечения отделения по работе с личным составом Ростовского ЛУ МВД России на транспорте предложил поступающему на службу в полицию кандидату за 15 тысяч рублей оказать содействие в прохождении «Полиграфа». При этом полицейский не имел к этому исследованию никакого отношения. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Мошенничество
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