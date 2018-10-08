В Ингушетии пропал без вести 28-летний парень

Сотрудники полиции разыскивают жителя Республики Ингушетия, который перестал выходить на связь с родственниками

59-летняя жительница села Троицкого Сунженского района Ингушетии сообщила в полицию, что 4 октября около 11:00 ее 28-летний сын Умар Шанхоев ушел из дома в неизвестном направлении и с тех пор его родственникам ничего не известно о местонахождении мужчины.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, плотное телосложение, темные коротко стриженные волосы, родимое пятно на ноге, шрам в районе поясницы.

Был одет в зеленую футболку, синие джинсы, серую кофту и кроссовки с белой подошвой. При себе у него был паспорт, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Умара Шанхоева, просят сообщить по телефонам +7 (8734) 55-01-54 или +7 (8734) 55-20-06.