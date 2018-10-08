В Кабардино-Балкарии трое школьников вытащили из реки тонущего мужчину

В Нальчике представят к награде троих школьников, которые спасли местного жителя

Несчастный случай произошел 18 сентября. Однако МЧС сообщило об этом 8 октября. Восьмиклассники Кантемир Мирзоев, Ислам Тербулатов и Имран Моздогов после занятий возвращались домой. Они увидели мужчину, который лежал в реке и не двигался. Подростки вытащили его из воды и уложили на берег. Однако пострадавший не подавал признаков жизни, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Двое школьников начали делать ему искусственное дыхание, а третий позвонил в скорую медицинскую помощь. Также подростки стали останавливать попутные машины, чтобы быстрее доставить мужчину в больницу. Мимо проезжала бригада скорой помощи, которая и доставила пострадавшего в клинику. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начальник регионального МЧС Михаил Надежин направил представления о награждении подростков медалями «За спасение погибающих на водах».