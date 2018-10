Полицейские рассказали об аварии грузовика с битумом в Туапсинском районе

View this post on Instagram

Сегодня, 8.10 около 10:15 в районе села Ольгинка случилось экологическое ЧП! • Очевидец сообщил, что водитель грузового авто изрядно разогнался/на закруглении дороги не справился с управлением/уложил свой автомобиль на бок. - Из него активно вытекает битум, отравляя природу и все вокруг. Экскаватор пытается вырыть траншею, чтобы он не попал на дорогу, ибо его там почти 22 тонны. • Поднять перевернувшийся грузовик не могут даже краном (риск обрыва троса). - На месте ЧП образовался многокилометровый затор в обе стороны, никто никуда не едет... • Мы просим Вас быть более благоразумными и перестать гонять по дорогам общего пользования! • Видео от подписчика.