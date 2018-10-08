Полицейские рассказали об аварии грузовика с битумом в Туапсинском районе

В Туапсинском районе 8 октября перевернулся грузовик с битумом

Авария произошла утром возле села Ольгинка на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, водитель грузовика на повороте не справился с управлением и опрокинулся на бок. Битум вылился в канаву, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В ДТП никто не пострадал, на месте работают сотрудники ГИБДД.