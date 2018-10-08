В Белореченском районе в аварии погиб мужчина и десятилетний мальчик

Краснодарский край

Распечатать

В Белореченском районе 7 октября произошла авария, в результате которой погибли мужчина и ребенок

ДТП случилось около 13:00 на трассе Белореченск — поселок Нижневеденеевский. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 33-летнего мужчины. После этого легковушку отбросило на машину Volvo, которая ехала сзади.

В результате аварии водитель легковой машины и десятилетний мальчик погибли на месте. В больницу доставили 20-летнего парня и женщину, которые ехали в Hyundai. Водители грузовиков не пострадали.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Аварии Белореченский район ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В поселке Усть-Лабинского района открыли новую котельную
Суд отклонил жалобу дочки РЖД к Ростовской области на 144 млн рублей
Александр Плошник стал президентом Объединенного клуба футбольных болельщиков «Кубань»
В Ставрополе организатора конных прогулок обязали выплатить штраф после несчастного случая с шестилетней девочкой
Шахты Ростовской области, Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск вошли в топ городов с самой низкой зарплатой
На Кубани завершили расследование убийства многодетной матери в Псебае — адвокат

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале