В Белореченском районе в аварии погиб мужчина и десятилетний мальчик

В Белореченском районе 7 октября произошла авария, в результате которой погибли мужчина и ребенок

ДТП случилось около 13:00 на трассе Белореченск — поселок Нижневеденеевский. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 33-летнего мужчины. После этого легковушку отбросило на машину Volvo, которая ехала сзади.

В результате аварии водитель легковой машины и десятилетний мальчик погибли на месте. В больницу доставили 20-летнего парня и женщину, которые ехали в Hyundai. Водители грузовиков не пострадали.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.