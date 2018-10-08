В Курганинском районе должник спрятался от приставов в шкафу

На хуторе Южном Курганинского района судебные приставы нашли пропавшего должника в шкафу

Мужчина задолжал алименты и не являлся в суд. Судебные приставы отправились к нему домой, но встретили там только сожительницу мужчины. Женщина убеждала пристава, что дома кроме нее никого нет, однако сотрудник ФССП заметил на кухонном столе две тарелки и решил осмотреть дом.

Пристав нашел мужчину в бельевом шкафу и доставил в суд, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.