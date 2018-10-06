В Каневском районе подрались пятеро мужчин. Троих госпитализировали

В Каневском районе возбудили уголовное дело по факту драки между пятью местными жителями

В приемное отделение больницы 5 октября доставили троих мужчин с травмами. Медики сообщили об этом в полицию.

Правоохранители установили, что между тремя мужчинами и еще несколькими жителями произошел бытовой конфликт. Вскоре сотрудники ДПС по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали двоих мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вину задержанных установят, то им может грозить до двенадцати лет лишения свободы.