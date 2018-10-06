В Адыгее на финальном этапе чемпионата России по авторалли выступили почти 50 экипажей

В Майкопе на стадионе «Дружба» 6 октября состоялось торжественное открытие гонок «Предгорья Кавказа 2018» — финальный этап чемпионата и Кубка России по ралли

В нем принимают участие 47 боевых экипажей. Это как опытные, так и начинающие гонщики из разных регионов страны. Адыгея представлена одним экипажем в составе Олега Топоркова из Майкопа и Полины Мухиной из Москвы. Они выступают зачете «Абсолют».

Перед соревнованиями всех участников и гостей соревнований приветствовал глава республики Мурат Кумпилов, пожелав успеха, острой и справедливой борьбы.

Как отмечают организаторы соревнований, гонки проходят по сложнейшим дорогам, горным трассам с разным рельефом и покрытием. В течение двух дней финала спортсмены проедут 600 км с перегонами.

Соревнования завершатся в Краснодарском крае. На торжественном закрытии соревнований в поселке Афипском назовут чемпионов России в каждом зачете и обладателей Кубка РФ по ралли.