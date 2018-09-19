Финал чемпионата и Кубка России по ралли пройдет в Адыгее в новой гоночной концепции

В Адыгее и Краснодарском крае 4-7 октября состоится ралли «Предгорья Кавказа — 2018»

Гонки станут заключительным этапом чемпионата и Кубка России по ралли. По информации организаторов, они пройдут в новой гоночной концепции, позаимствованной у финских коллег. За два дня участники пройдут более 659 км по горным трассам со сложным рисунком, разным покрытием и рельефом.

«Характер спецучастков будет меняться на всем протяжении маршрута, и основная часть трассы пройдет по грунту и гравию, а в первый день гонки — по асфальтовому покрытию», — сообщили в пресс-службе ралли «Предгорья Кавказа — 2018».

Открытие соревнований состоится в Майкопе 6 октября в 12:00 на стадионе «Дружба». Для участников и болельщиков выступит кавер-группа «Бабушкин Ковер». Зрителям представят команды и проведут автограф-сессию.

Пелотон 7 октября переместится на постоянную базу сервис-парка ралли спортивно-гостиничного комплекса «Афипс». Это находится в центре поселка «Афипский». В 17:30 на стадионе «Андрей-Арена» проведут награждение победителей. Затем состоится концерт, хэдлайнером которого станет Линда.

Как сообщали Юга.ру, финальный этап Кубка России по классическому ралли впервые прошел на территории Адыгеи в 2015 году. Тогда кубок остался в республике. Лидером гонки в абсолютном зачете стал экипаж пилота из Майкопа Олега Топорова, который сейчас возглавляет министерство экономического развития и торговли Адыгеи.