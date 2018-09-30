«Краснодар» на своем поле разгромил «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» 30 сентября провел домашний матч с московским «Динамо»

Встреча 9-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой черно-зеленых — 3:0.

Счет на 18-й минуте открыл Ари. На 45-й минуте динамовцы пропустили гол в раздевалку — был точен Виктор Классон, который на 55-й минуте оформил дубль.

Матч посетили 30 тыс. 124 человека.

Следующую игру в рамках чемпионата России команда Мурада Мусаева проведет 7 октября в гостях у питерского «Зенита». Перед этим «быки» сыграют с испанской «Севильей» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится 4 октября на арене «Краснодара». Билеты продаются в кассах стадиона и онлайн.