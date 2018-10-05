«Урожай» обыграл майкопскую «Дружбу» и возглавил турнирную таблицу группы «Юг» ПФЛ
Краснодарский край Елена Лободина
Футболисты «Урожая» переиграли майкопскую «Дружбу» в матче 11 тура Профессиональной футбольной лиги
Встреча, прошедшая на стадионе «Кубань», завершилась со счетом 2:0. Счет на 56-й минуте открыл форвард желто-зеленых Амур Калмыков. Полузащитник Алексей Шишкин удвоил преимущество на 80-й минуте.
Ничья в матче «Волгаря» и «Чайки» позволила «Урожаю» возглавить турнирную таблицу соревнований c 26 очками в активе.
В следующем туре краснодарцы 10 октября примут ставропольский «Динамо».
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