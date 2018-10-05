В Адыгее провели скачки в честь Дня республики

В Адыгее 5 октября провели конноспортивные соревнования, посвященные 27-летию образования республики

В забеге на приз главы республики участвовали десять лошадей от трех лет и старше чистокровной верховой породы. Все жеребцы родились на Кубани и в Адыгее. Дистанция забега составила 2,4 тыс. метров.

В первом забеге разыграли приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Затем спортсмены состязались за приз Государственного Совета-Хасэ республики. Всего на скачках разыграли восемь комплектов наград среди лошадей чистокровных верховых пород.

Главный приз скачек завоевал шестилетний жеребец по кличке Эрмигудин. Им управлял жокей Виталий Парфута. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки, а также владельца лошади Нафисет Кубашичеву с заслуженной победой. Он вручил приз в 250 тыс. рублей.

После соревнований для участников и гостей соревнований провели концерт с участием творческих коллективов республики.