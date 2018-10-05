Глава Адыгеи поздравил жителей с 27-летием образования республики

В Адыгее 5 октября отмечают 27-летие образования республики

Поздравления жителям направил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Во время торжественного собрания он сообщил о проделанной работе по социально-экономическому развитию республики. За счет государственных капиталовложений в регионе строят 11 объектов, из которых 8 — социальной направленности. Уже реконструировали реанимационное отделение Адыгейской республиканской клинической больницы, сделали капремонт главного корпуса Шовгеновской ЦРБ, открыли новый корпус поликлинического отделения республиканского психдиспансера. Завершено строительство Тахтамукайской больницы. В конце года планируют завершить строительство диагностического центра в Майкопе.

В этом году в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района открыли школу на 990 мест. В поселке Энем начали строительство школы на 1,1 тыс. мест. Такую же школу в этом году собираются заложить в Майкопе. По федеральной программе будут вести работу над строительством 11 сельских школ. К 2021 году планируют перевести все школы на занятия в первую смену.

В ближайшее время в республике начнут строить четыре детских сада на 240 мест каждый. Создается необходимая спортивная инфраструктура. В этом году намечено завершение строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов — в поселке Энем и ауле Понежукай. В 2019 году планируют построить такой комплекс в Гиагинском районе, в 2021 году — в Адыгейске.

По словам Кумпилова, уровень газификации региона составляет 86%. Это один из высоких показателей по стране. По итогам года произведено 560 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что общая площадь садов интенсивного типа в этом году превысит 2,1 тыс. га. За последние семь лет начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм предоставили грантов на сумму более 430 млн рублей.

Глава рекспублики отметил, что сейчас перед органами власти стоят стратегические задачи в образовании, здравоохранении, производственной сфере, дорожном строительстве, благоустройстве, а также в создании спортивных и культурно-досуговых центров. Бизнесу оказывают поддержку для реализации инвестиционных проектов. Сейчас в регионе 11 проектов сопровождаются по принципу одного окна. Это позволит привлечь более 41 млрд рублей и создать около 2,8 тыс. рабочих мест.

«При активном участии жителей региона меняется облик городов, сел и аулов, появляются новые парки, детские и спортивные площадки, улучшается инженерная и транспортная инфраструктура. Наша цель — сделать все необходимое для создания достойных условий жизни в каждом населенном пункте», — сказал Кумпилов.

Глава республики добавил, что все региональные проекты напрямую зависят от пополнения доходной части консолидированного бюджета.