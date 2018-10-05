В Адыгее представили нового прокурора республики

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть 5 октября представил коллективу прокуратуры Адыгеи нового руководителя регионального ведомства Игоря Шевченко

Президент России Владимир Путин 2 октября подписал указ о назначении государственного советника юстиции 2 класса Игоря Шевченко на пост прокурора Адыгеи.

«Игорь Шевченко прошел путь от помощника районного прокурора до прокурора Севастополя. В тяжелый период для Крыма он показал свою гражданскую позицию, сформировал высококвалифицированный коллектив, выполнял все поставленные перед ним задачи со стороны руководства страны. Неоднократно поощрялся по линии Генеральной прокуратуры России», — отметил Андрей Кикоть.

На мероприятии присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он поблагодарил за работу бывшего руководителя прокуратуры республики Марка Большедворского и обратился к новому руководителю ведомства.

«Хочу пожелать успехов в работе Игорю Шевченко. С нашей стороны ему и коллективу прокуратуры Адыгеи будет оказана всесторонняя поддержка. Надеемся на эффективное взаимодействие при решении насущных для республики вопросов», — сказал Кумпилов.

Как сообщали Юга.ру, в июле бывший прокурор Адыгеи Марк Большедворский возглавил прокуратуру Севастополя. На его место власти Адыгеи согласовали кандидатуру прокурора Севастополя Игоря Шевченко.