В горах Сочи пошел первый снег
Ночью и утром 26 сентября в горах Сочи шел первый снег, который сразу таял
Об этом сообщает очевидец на своей странице в инстаграме.
«На склоне "Альпика", на высоте 2256 метров над уровнем моря шел мокрый снег. Это первый снег в преддверии зимнего сезона, открыть который планируется в декабре», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе горно-туристического центра ПАО «Газпром».
ГТЦ «Газпром» начал подготовку к зимнему сезону, напомнили в пресс-службе. С 17 сентября до 25 декабря приостановлена работа канатной дороги на маршруте «Альпика» — приют «Пихтовый» — «Альпика».
«Осенью для проведения регламентных работ приостановят туристическую эксплуатацию некоторых других канатных дорог», — отметила представитель пресс-службы.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году первый снег в горах Сочи выпал 23 сентября, в 2015 году — 10 октября, в 2014 году — 24 сентября, а в 2013 году — 5 сентября. В 2017 году в горах Сочи снег впервые за 20 лет пошел так рано — 29 августа.
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