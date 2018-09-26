В горах Сочи пошел первый снег

Ночью и утром 26 сентября в горах Сочи шел первый снег, который сразу таял

Об этом сообщает очевидец на своей странице в инстаграме.

«На склоне "Альпика", на высоте 2256 метров над уровнем моря шел мокрый снег. Это первый снег в преддверии зимнего сезона, открыть который планируется в декабре», — подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе горно-туристического центра ПАО «Газпром».

ГТЦ «Газпром» начал подготовку к зимнему сезону, напомнили в пресс-службе. С 17 сентября до 25 декабря приостановлена работа канатной дороги на маршруте «Альпика» — приют «Пихтовый» — «Альпика».

«Осенью для проведения регламентных работ приостановят туристическую эксплуатацию некоторых других канатных дорог», — отметила представитель пресс-службы.