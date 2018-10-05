В Краснодаре строительная компания «Семья» в срок сдала два дома в ЖК «Светлоград»

Два новых дома второй очереди жилого комплекса «Светлоград» в Краснодаре были переданы дольщикам в срок

Это первые два дома второй очереди масштабного жилого микрорайона «Светлоград», который возводится на участке площадью 37,7 га на пересечении улиц Красных Партизан и Западный Обход. Комплекс включает 33 корпуса, общая площадь жилого фонда составляет 274 тыс. 575 кв. метров — это более 6 тыс. квартир. На территории предусмотрено 5,5 открытых парковочных мест, все они будут бесплатными для жителей и гостей комплекса.

Строительная компания «Семья» вовремя завершила строительство и передала ключи от 480 квартир новым владельцам. Застройщик устроил праздник на территории комплекса. Жильцов встречали музыкой, фуршетом и развлечениями для детей и взрослых, а также розыгрышем подарков — бытовой техники для дома.

Точно в срок были сданы восемь корпусов первой очереди и два корпуса второй очереди комплекса: это 1 тыс. 888 квартир и более 1 тыс. парковочных мест.

«Я благодарю всех новоселов комплекса «Светлоград» за доверие к нашей компании. Покупка квартиры — один из важнейших шагов в жизни, поэтому мы знаем, с каким волнением и нетерпением наши дольщики ждут этого дня, момента передачи ключей. И мы строим нашу работу так, чтобы этот день наступил точно в срок. Доверие к застройщику — важнейшая составляющая успеха на рынке, поэтому в числе наших ключевых приоритетов четкое соблюдение сроков сдачи, сохранение и совершенствование качества нашего продукта, а также создание полноценной среды для жизни», — сказал генеральный директор строительной компании «Семья» Руслан Воруков.

Как сообщали Юга.ру, строительная компания «Семья» передала муниципалитету для строительства детского сада на 280 мест и школы на 1,1 тыс. мест земельные участки площадью 23,4 тыс. кв. метров и 10 тыс. кв. метров соответственно. Более того, застройщик взял на себя все расходы по проектированию и прохождению государственной экспертизы. Строительство объектов уже ведется, и в 2019 году сад и школа будут открыты для детей.

Строительная компания «Семья» начала реализацию еще одного проекта в центральной части города: квартал «Все свои» появится на улице Колхозной. Комплекс включает девять жилых строений — это более 3 тыс. квартир, а также многоуровневая парковка и коммерческие площади. Застройщик уже приступил к работам на участке и открыл продажи первого этапа.

Подробнее о жилом районе «Светлоград» и добрососедском квартале «Все свои» можно узнать на сайте family-yug.ru и по телефону 8-800-222-81-81.