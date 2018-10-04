Сбербанк и «Мел» разыграют неделю каникул заграницей в конкурсе ко Дню учителя

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Программа «Спасибо от Сбербанка» и издание «Мел» ко Дню учителя организовали конкурс «Каникулы учителя»

Главным призом станет поездка в отпуск на неделю за границу или по России, которую можно будет подарить учителю.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно самостоятельно или вместе с одноклассниками записать видео с рассказом о том, почему определенный педагог стал важным человеком в вашей жизни.

«Неважно, какой предмет ведет учитель, о котором вы хотите рассказать. Единственное ограничение — он должен быть гражданином РФ и проживать в России», — отметили организаторы акции.

Ролик нужно опубликовать до 7 октября включительно на своей странице в одной из социальных сетей, указав в описании хештеги #каникулыдляучителя2018, #спасибо и #melfm.

Ссылку на видео нужно разместить в комментариях к посту на одной из страниц «Мела» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook или Twitter. «Мел» и Сбербанк выберут лучшее видео, имя победителя станет известно 12 октября.

«Программа "Спасибо" в простой и доступной форме стимулирует людей пользоваться банковскими картами и зарабатывать дополнительные бонусы. При этом существующие лояльные клиенты получают еще больше интересных привилегий. Ко Дню учителя Сбербанк подготовил специальную акцию. Поздравляйте учителей и воспитателей с праздником, а Сбербанк поможет выбрать для них подарки. Используйте подборку с идеями от наших партнеров на сайте spasibosberbank.ru, а главный приз — возможность подарить любимому учителю поездку в отпуск на неделю», — рассказал управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь.

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