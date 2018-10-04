Мужчина умер на борту самолета, экстренно севшего в аэропорту Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону проводится проверка по факту смерти пассажира 4 октября в аэропорту Платов

По версии следствия, около 12:40 самолет, следовавший рейсом Симферополь — Санкт-Петербург, запросил вынужденную посадку в аэропорту Платов Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия 55‑летнего жителя Ялты. Когда самолет приземлился, медики констатировали смерть мужчины от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи ранним утром 2 октября совершил экстренную посадку самолет, летевший из Вьетнама в Лондон, на борту которого скончался гражданин Великобритании.