Британец умер на борту самолета, который экстренно сел в Сочи

Краснодарский край, В мире

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В Сочи ранним утром 2 октября совершил экстренную посадку самолет, летевший из Вьетнама в Лондон, на борту которого скончался гражданин Великобритании

Boeing 787 выполнял трансатлантический перелет из Ханоя в Лондон. Когда лайнер приближался к Сочи, командир доложил о том, что одному из пассажиров стало плохо, и запросил экстренную посадку. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта, приступ случился у подданного Великобритании.

Самолет приземлился 2 октября в 5:17, однако мужчина скончался до посадки.

«Медики, встретившие борт на перроне, зафиксировали смерть пассажира», — сообщили журналистам в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Авиация смерть Сочи
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