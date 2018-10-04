Житель Крыма потратил деньги на азартные игры и на остановке напал на парня

В Симферополе задержали 22-летнего местного жителя, который напал на парня и пытался его ограбить

В полицию обратился 18-летний местный житель и рассказал, что на остановке общественного транспорта на него напал неизвестный. Злоумышленник угрожал ему и пытался отнять портмоне, в котором находились деньги. Парню удалось вырваться. Он отбежал на безопасное расстояние и позвонил в отдел полиции.

Через несколько дней подозреваемого задержали. Им оказался житель Симферополя, ранее судимый за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

По информации полиции, мужчина потратил свои деньги на азартные игры. В связи с этим решил украсть деньги у одного из прохожих. Подозреваемого арестовали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия). Мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.