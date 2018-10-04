Глава Абинского района ушел в отставку
Глава Абинского района Петр Мироненко написал заявление о досрочном уходе с должности
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На сессии совета муниципалитета депутаты приняли отставку главы района. Мироненко сложил полномочия по собственному желанию.
Директор департамента внутренней политики края Галина Москалева вручила Мироненко благодарность губернатора за личный вклад в социально-экономическое развитие района.
Нового главу Абинского района выберут 14 декабря по результатам конкурса. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Вячеслав Иванов. Ранее он был замглавы района, сообщает 4 октября пресс-служба администрации Краснодарского края.
Кто такой Петр Мироненко
Петр Мироненко родился в 1969 году в станице Холмской Абинского района. В 2011 году занял пост заместителя главы Абинского района. На следующий год его избрали главой Светлогорского сельского поселения. В 2017 году возглавил администрацию Абинска. Позже Мироненко избрали главой Абинского района.
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