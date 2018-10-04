Глава Абинского района ушел в отставку

Глава Абинского района Петр Мироненко написал заявление о досрочном уходе с должности

Нового главу Абинского района выберут 14 декабря по результатам конкурса. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Вячеслав Иванов. Ранее он был замглавы района, сообщает 4 октября пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кто такой Петр Мироненко

Петр Мироненко родился в 1969 году в станице Холмской Абинского района. В 2011 году занял пост заместителя главы Абинского района. На следующий год его избрали главой Светлогорского сельского поселения. В 2017 году возглавил администрацию Абинска. Позже Мироненко избрали главой Абинского района.