Глава Абинского района ушел в отставку

Краснодарский край

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Глава Абинского района Петр Мироненко написал заявление о досрочном уходе с должности

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На сессии совета муниципалитета депутаты приняли отставку главы района. Мироненко сложил полномочия по собственному желанию.

Директор департамента внутренней политики края Галина Москалева вручила Мироненко благодарность губернатора за личный вклад в социально-экономическое развитие района.

Нового главу Абинского района выберут 14 декабря по результатам конкурса. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал Вячеслав Иванов. Ранее он был замглавы района, сообщает 4 октября пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кто такой Петр Мироненко

Петр Мироненко родился в 1969 году в станице Холмской Абинского района. В 2011 году занял пост заместителя главы Абинского района. На следующий год его избрали главой Светлогорского сельского поселения. В 2017 году возглавил администрацию Абинска. Позже Мироненко избрали главой Абинского района.

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