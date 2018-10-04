В Краснодаре 4 октября из-за футбольного матча продлят работу общественного транспорта

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре из-за мачта между «Краснодаром» и «Севильей» 4 октября продлят работу общественного транспорта

Муниципальные маршруты, которые курсируют в районе стадиона «Краснодар», будут ходить до часа ночи. Это связано с тем, что в Краснодаре в 22:00 начнется матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» (Испания).

За несколько часов до встречи общественный транспорт в направлении стадиона «Краснодар» будет ходить с минимальными интервалами, как днем, сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов пресс-службе администрации Краснодара.

Маршруты трамваев вблизи стадиона:

  • № 2 «улица Индустриальная — улица Декабристов»;
  • № 3 «Западное депо — улица Декабристов»;
  • № 20 «Хладокомбинат — улица Декабристов».

Маршруты автобусов:

  • № 45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — Микрорайон "Губернский"»;
  • № 46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный»;
  • № 47 «Улица Шевченко — микрорайон "Губернский"»;
  • № 48 «Улица Комарова — улица Гидростроителей»;
  • № 58 «Комсомольский микрорайон — поселок Березовый»;
  • № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет "Магнит Семейный" на Западном обходе»;
  • № 101А «ТРЦ "Семь звезд" — хутор Октябрьский».

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 17 сентября в Краснодаре стартовали продажи билетов на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Севилья». Информацию о наличии билетов и работе касс можно найти на сайте «Краснодара».

Краснодар Общественный транспорт Стадион ФК «Краснодар» Трамвай Транспорт Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Нурмагомедов: «Дед Конора убивал ирландцев, а вы поддерживаете его внука»
В Краснодаре из-за аварии закрыли движение трамваев по улице Клинической
Следователи подтвердили причастность 12-летней девочки из Сочи к расчленению парня в Ленобласти
В Ингушетии на митинге против обмена землями с Чечней силовики начали стрелять в воздух
Начался снос самостроев на перевале Аишхо на территории Сочинского нацпарка
В 108-летней сельской школе Усть-Лабинского района построят спортзал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале