В Краснодаре 4 октября из-за футбольного матча продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре из-за мачта между «Краснодаром» и «Севильей» 4 октября продлят работу общественного транспорта
Муниципальные маршруты, которые курсируют в районе стадиона «Краснодар», будут ходить до часа ночи. Это связано с тем, что в Краснодаре в 22:00 начнется матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» (Испания).
За несколько часов до встречи общественный транспорт в направлении стадиона «Краснодар» будет ходить с минимальными интервалами, как днем, сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов пресс-службе администрации Краснодара.
Маршруты трамваев вблизи стадиона:
- № 2 «улица Индустриальная — улица Декабристов»;
- № 3 «Западное депо — улица Декабристов»;
- № 20 «Хладокомбинат — улица Декабристов».
Маршруты автобусов:
- № 45 «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — Микрорайон "Губернский"»;
- № 46 «Центральный колхозный рынок — поселок Плодородный»;
- № 47 «Улица Шевченко — микрорайон "Губернский"»;
- № 48 «Улица Комарова — улица Гидростроителей»;
- № 58 «Комсомольский микрорайон — поселок Березовый»;
- № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет "Магнит Семейный" на Западном обходе»;
- № 101А «ТРЦ "Семь звезд" — хутор Октябрьский».
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Как сообщали Юга.ру, 17 сентября в Краснодаре стартовали продажи билетов на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Севилья». Информацию о наличии билетов и работе касс можно найти на сайте «Краснодара».
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