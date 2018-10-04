В Краснодаре 4 октября из-за футбольного матча продлят работу общественного транспорта

В Краснодаре из-за мачта между «Краснодаром» и «Севильей» 4 октября продлят работу общественного транспорта

Муниципальные маршруты, которые курсируют в районе стадиона «Краснодар», будут ходить до часа ночи. Это связано с тем, что в Краснодаре в 22:00 начнется матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» (Испания).

За несколько часов до встречи общественный транспорт в направлении стадиона «Краснодар» будет ходить с минимальными интервалами, как днем, сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов пресс-службе администрации Краснодара.

Маршруты трамваев вблизи стадиона:

№ 2 «улица Индустриальная — улица Декабристов»;

№ 3 «Западное депо — улица Декабристов»;

№ 20 «Хладокомбинат — улица Декабристов».

Маршруты автобусов: